Автомобиль влетел в стену дома на улице Марата в Петербурге

Машина на скорости влетела в стену дома на улице Марата в Петербурге Фото: принтскрин видео.

На улице Марата в Санкт-Петербурге автомобиль влетел в стену дома 86, где располагается торговый центр "Планета Нептун". Авария произошла 10 ноября 2021 года. В этот момент на перекрестке стояли люди, которым очень повезло не оказаться на пути машины. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- На улице Марата летящий автомобиль смог остановить лишь дом, - рассказал свидетель.

- Какое счастье, что никого не задело, - отметили горожане.

Один из парней, который находился в этот момент на перекрестке, сразу же бросился на помощь водителю.

По предварительным данным, водитель "Шкоды" уходил от столкновения с другой машиной, однако вылет с проезжей части и врезался в стену. О его состоянии здоровья на данный момент ничего не сообщается.