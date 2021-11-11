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Происшествия11 ноября 2021 15:43

Девятилетний мальчик в Петербурге сломал однокласснице позвоночник ударом ноги

У девочки сломаны два позвонка грудного отдела
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге школьник слома однокласснице спину ударом ноги

В Петербурге школьник слома однокласснице спину ударом ноги

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик переборщил с играми и ударил с ноги в спину одноклассницу, тем самым отправив ее в больницу. ЧП произошло 10 ноября 2021 года, пишут "Невские новости".

- Инцидент произошел в одной из школ в Выборгском районе Петербурга. Мальчик ударил ногой по спине свою одноклассницу, после чего той пришлось обратиться в травмпункт, - пишет издание.

Из школы девочку отправили в детскую городскую больницу №2, где ей сделали снимок и обнаружили проблему. Оказалось, что у школьницы от удара произошел компрессионный перелом пятого и шестого позвонков грудного отдела позвоночника.

На данный момент девочка находится в удовлетворительном состоянии. Причина такого жесткого поступка мальчика не уточняется.