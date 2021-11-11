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Экономика11 ноября 2021 15:46

Почти 15 миллиардов рублей инвестируют в запуск новых пяти производств в Петербурге

Все предприятия заработают до конца года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пять новых производств будут открыты в Петербурге до конца года.

Пять новых производств будут открыты в Петербурге до конца года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 15 миллиардов рублей получит Петербурга качестве инвестиций в развитие промышленного комплекса. Эти деньги уже или в ближайшее время будут вложены в запуск новых пяти производств, которые заработают до конца нынешнего года.

- Пять новых производств запустят в Петербурге до конца года, а объем инвестиций в их создание и запуск составит 14,7 миллиарда рублей. Это на Петербургском международном инновационном форуме рассказал председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле администрации города Кирилл Соловейчик, - пишет «Петербургский дневник».

В список новичков вошли: завод противоопухолевых препаратов АО «Фармасинтез-Норд», научный центр АО «Электронная компания «Элкус», фармацевтическая компания «Активный компонент», линия инновационной продукции «Петро» и производство гибких и жестких турбопроводов «Техноком Авиа».