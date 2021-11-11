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Политика11 ноября 2021 16:08

Бывший депутат ЗакСа Анохин стал замглавы арктического Комитета

В новый состав парламента противнику экс-спикера Макарова попасть не удалось
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Фото Анохина появилось на сайте Комитета по делам Арктики. Фото: gov.spb.ru

Фото Анохина появилось на сайте Комитета по делам Арктики. Фото: gov.spb.ru

Бывший депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин, так и не попавший в новый состав парламента, нашел себе работу в Смольном. Он стал заместителем главы Комитета по делам Арктики. Причем без каких бы то ни было официальных объявлений.

- Анохин Андрей Юрьевич. Заместитель председателя комитета, - говорится на сайте ведомства.

Когда именно произошло назначение, в Смольном не уточняют.

Напомним, что в прошлом составе Заксобрания Анохин входил в самую крупную фракцию - партии «Единая Россия», но позднее у него возник конфликт с ее руководителем и спикером Закса Вячеславом Макаровым. Анохина не допустили до предварительных выборов (праймериз) и он вышел из партии, пытаясь попасть в ЗакС от Российской партии свободы и справедливости. Но не набрал достаточного количества голосов избирателей.