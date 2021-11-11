Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 16:11

Режим работы станции "Площадь Ленина" в Петербурге изменится на выходные

13 и 14 ноября вестибюль номер 1 будет доступен только на выход
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вход на станцию метро "Площадь Ленина" будет ограничена с 13 по 14 ноября

Вход на станцию метро "Площадь Ленина" будет ограничена с 13 по 14 ноября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие выходные в работе метрополитена Санкт-Петербурга ожидаются изменения. В пресс-службе подземки сообщили, что 13 и 14 ноября 2021 года вестибюль номер 1 станции "Площадь Ленина", который выходит на площадь Ленина и Финляндский вокзал, будет работать только на выход.

- Петербургский метрополитен напоминает - 13 и 14 ноября 2021 года вестибюль 1 станции "Площадь Ленина" будет работать только на выход, для входа пассажиров вестибюль закрыт, - сообщили в пресс-службе подземки.

При этом второй вестибюль, выход на Боткинскую улицу, в этот период будет открыт для входа до 00:28 часов.

В связи с изменением режима работы станции пассажиров просят заранее планировать маршруты своих поездок.

Напомним, что по будням данный вестибюль закрыт на вход с 8:00 до 9:00 часов, а с 17:00 до 18:50 вход через вестибюль ограничен.