Режим работы станции "Площадь Ленина" в Петербурге изменится на выходные

Вход на станцию метро "Площадь Ленина" будет ограничена с 13 по 14 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие выходные в работе метрополитена Санкт-Петербурга ожидаются изменения. В пресс-службе подземки сообщили, что 13 и 14 ноября 2021 года вестибюль номер 1 станции "Площадь Ленина", который выходит на площадь Ленина и Финляндский вокзал, будет работать только на выход.

- Петербургский метрополитен напоминает - 13 и 14 ноября 2021 года вестибюль 1 станции "Площадь Ленина" будет работать только на выход, для входа пассажиров вестибюль закрыт, - сообщили в пресс-службе подземки.

При этом второй вестибюль, выход на Боткинскую улицу, в этот период будет открыт для входа до 00:28 часов.

В связи с изменением режима работы станции пассажиров просят заранее планировать маршруты своих поездок.

Напомним, что по будням данный вестибюль закрыт на вход с 8:00 до 9:00 часов, а с 17:00 до 18:50 вход через вестибюль ограничен.