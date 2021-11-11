Всего 15% студентов СПбГУ привились от коронавируса

Менее 15% студентов СПбГУ прошли вакцинацию от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета неохотно прививаются от коронавируса. По данным вуза на 8 ноября 2021 доля вакцинированных студентов всего 14,9 процентов. Безусловно, некоторым из них еще нет 18 лет, поэтому привиться они не могут. Об этом сообщается в отчете ректорского совещания.

- Самый большой процент привитых студентов в институте когнитивных исследований - 36,4 процентов. Правда, там учатся всего 22 человека. Следом за ними идет отдел биологии, где из 909 студентов привиты 255. Также выше 20 процентов студентов привиты в отделах по направлениям востоковедения и африканистики, институте химии, физики, медицины и института наук о Земле, - говорится в отчете.

Самый низкий уровень вакцинации в направлении физической культуры, где из 1217 студентов привиты всего 17, что составляет 1,4 процента.

Зато преподавательский состав и работники вуза активнее прививаются. В общей сложности привиты или имеют антитела 73,7 процента коллектива.