Главный синоптик Петербурга о погоде в новогоднюю ночь: «Сейчас такой прогноз дать невозможно»

Будет снег на Новый год или нет - покажет время. Фото: Олег ЗОЛОТО

Разговоры о том, что Новый год в Петербурге может пройти без снега, вызывают досаду и раздражение у главного снопика города. По словам Александра Колесова, сейчас давать такие долгосрочные прогнозы нет никаких оснований, ведь до праздников больше месяца.

- Нет научных обоснований сказать это сейчас. Это какой-то популизм. Невозможно такой прогноз сейчас составить! Мы видим на пять дней, ну на десять. Как можно говорить про Новый год что-то? Это просто абсурд. К концу ноября мы обновим предварительный прогноз на декабрь, тогда будет чуть понятнее, но и он не на 100% оправдывается, - рассказал «КП-Петербург» синоптик.

Александр Колесов отмечает, что декабрь должен быть «нормальным», но чуть теплее климатической нормы. При этом температуры будут все равно отрицательными. А что касается снега, то это зависит от циклонов и антициклонов, предсказать их приход сейчас нельзя.

По «климату» снег в декабре в Петербурге уже должен лежать, но за последние 20 лет не раз бывали аномалии когда и на Новый год горожане видели лишь асфальт. И в последнее время они участились. Как будет в этот раз - покажет время. Погодная наука так далеко заглядывать еще не умеет.

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