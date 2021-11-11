На свадьбы в Петербурге запретят приходить без QR-кодов

Смольный объяснил, кто сможет попасть на церемонию бракосочетания в условиях ограничений. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 15 ноября в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения. На этот раз они коснутся городских ЗАГСов. Теперь QR-код потребуется для гостей торжественной церемонии заключения брака.

- Жених и невеста под это постановление не попадают. Как и несовершеннолетние. Без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании на торжественную церемонию не пустят гостей старше 18 лет, - рассказали «Комсомольской правде» в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

В ведомстве добавили, что у непривитых горожан также есть шанс попасть на боакосочетание друзей или родных. Для этого потребуется предъявить два документа - справку о медотводе и результат ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за три дня до мероприятия.