Общественники потребовали от Роспотребнадзора проверить крупную сеть супермаркетов в Петербурге

Общественники пожаловались в Роспотребнадзор на сеть супермаркетов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Представители организации «Общественная потребительская инициатива» обратились в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу с требованием провести проверку в сети супермаркетов «Светофор». По словам общественников, они неоднократно замечали некачественный товар на полках этих магазинов.

- Согласно тексту обращения, среди нарушений могут быть: торговля продуктами, на которых не указан срок годности, торговля продуктами с истекшим сроком годности, нарушение условий хранения продукции и прочее, - пишет «Мойка 78».

В Роспотребнадзоре изданию подтвердили факт получения обращения, но сроков проведения проверок, как и то, будут ли они в принципе, не назвали.

Справка «КП»:

Согласно информации с сайта компании, «Светофор» — сеть дискаунтеров низких цен. В Петербурге и Ленобласти работают 17 магазинов сети. В России у»Светофора» более трех тысяч торговых точек.