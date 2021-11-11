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Происшествия11 ноября 2021 19:11

Житель Петербурга скинул 200 граммов наркотика в мусоропровод при виде полицейских

Но его все равно настигла рука закона
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Курьера задержали при попытке сбросить наркотик в мусоропровод.

Курьера задержали при попытке сбросить наркотик в мусоропровод.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники полиции из Невского района Петербурга задержали наркокурьера, который держал в карманах два свертка с наркотиками общим весом около 200 граммов. При виде стражей порядка, мужчина пытался скрыться в парадной дома, а потом, испугавшись, выброси зелье в мусоропровод.

- 10 ноября около 15 часов в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на лестничной площадке дома 19 по улице Коллонтай по подозрению в наркоторговле задержали 26-летнего неработающего мужчину. При виде полицейских подозреваемый сбросил в мусоропровод два небольших свертка, которые позже были изъяты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Найденные в мусоре пакеты были переданы экспертам, который подтвердили подозрения оперативников. В свертках был растительный наркотик.

Сейчас результаты экспертизы переданы следователям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении курьера.