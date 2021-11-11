Повышенный налог на имущество в Ленинградской области начнут начислять в 2022 году

Повышение коснется всех городов Ленинградской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Повышенный налог на имущество жителям Ленинградской области начнут начислять уже следующем году. Правда, платить по новому «тарифу» придется только начиная с 2023 – об этом «КП-Петербург» в четверг, 11 ноября, рассказали в управлении федеральной налоговой службы по региону.

- Действовать новые «тарифы» будут при начислении налога на имущество за 2022 год, которое будет производиться физическим лицам в 2023 году, - уточнили в ведомстве. - До этого периода все будут платить так, как платили.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как именно в Ленинградской области будут начислять новый налог на имущество. В Кудрово и Мурино, например, бывших на момент прошлой переоценки небольшими деревнями, «тариф» вырастет в десятки раз. Затронет повышение и все остальные крупные города региона - только в большинстве из них оно будет уже не таким серьезным.