Более 29 тысячи жителей Петербурга привились от ковида за среду, 10 ноября

В Петербурге за среду, 10 ноября, привились более 29 тысячи горожан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 29 тысячи жителей Петербурга привились от коронавируса за прошедшую среду, 10 ноября. Об этом уведомили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Темпы вакцинации в Северной столице продолжают расти после объявления о введении QR-кодов. Кроме этого сказывается и постановление Роспотребнадзора об обязательной прививке для тех, кто старше 60 лет и имеет хронические заболевания.

- За минувшую среду в Петербурге первично привили 18 894 человека. Вместе со вторым компонентом и ревакцинацией всего сделали 29 062 инъекции, - передает комздрав.

Ранее «Комсомолка» выяснила, что в Калининском районе Петербурга больше всего свободных талонов на вакцинацию от коронавируса. А вот в Кронштадте на прививку вообще не попасть.