Три игрока «Зенита» попали в стартовый состав сборной России на матч с Кипром

Сборная России сыграет в Петербурге с Кипром. Фото: t.me/teamrussia

Три игрока Зенита вошли в стартовый состав сборной России по футболу, которая сегодня проведет важный матч отборочного цикла к чемпионату мира -2022 в Катаре. Артема Дзюбы ни на поле ни в запасе не оказалось, да и оказаться не могло - главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что больше не рассчитывает на зенитовца. Зато другие представители сине-бело-голубых у Карпина на хорошем счету.

- Головин — капитан, Мостовой-Смолов-Миранчук в атаке, - сообщает пресс-служба сборной России.

Кроме Мостового с первых минут игру начнут полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и защитник Алексей Сутормин. Вячеслав Караваев остался в запасе.

Напомним, что Россия занимает первое место в своей отборочной группе с 19 очками после восьми матчей из 10. Второй идет Хорватия (17 очков). С первого места команда выходит на чемпионат мира напрямую, занявшим вторые места придется играть дополнительные стыковые матчи.

Игра с Кипром начнется в Петербурге ровно в 20:00.