Невский, Дворцовую и канал Грибоедова украсят к новогодним праздникам за 40 млн рублей

Украшение Дворцовой площади встанет бюджету в 5 миллионов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург собирается потратить более 40 миллионов рублей на новогодние украшения Невского проспекта, Дворцовой площади, канала Грибоедова и ближайших центральных улиц. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок. Так праздничные растяжки над главным проспектом города обойдутся городской казне в 27,4 миллиона, на оформление канала Грибоедова и Большой Конюшенной уйдет еще 19 млн, а украшение Дворцовой площади встанет бюджету в 5 миллионов.

- На Большой Конюшенной улице появится композиция в виде тоннеля. На Итальянском мосту установят и инсталляцию в форме сердца. Монтаж этих украшений завершится до 30 ноября. Над каналом Грибоедова до 9 декабря натянут тросы с декорациями, - говорится в документе, опубликованном на сайте государственных закупок.

Что касается главной площади города, то кроме живой ели там установят световые композиции. Добавим, что полюбоваться праздничным украшением города можно будет до 15 января 2022 года.