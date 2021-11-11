Покровская больница закупает 400 тонн жидкого кислорода

Поставщик будет обязан обеспечить больницу 400 тоннами жидкого кислорода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покровская больница в Санкт-Петербурге 11 ноября нашла поставщика, который будет обеспечивать учреждение жидким кислородом в 2022 году. Такая информация появилась на официальном портале государственных закупок.

- Контакт заключат не позднее 31 декабря. Поставщик будет обязан обеспечить больницу 400 тоннами жидкого кислорода чистотой не менее 99,5 процента. Посторонних примесей быть не должно, - сообщается в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

Стоимость контракта оценили почти в 9,7 миллиона рублей.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что жидкий кислород также закупает Александровская больница. Там также действует коронавирусный стационар на 550 мест.