Покровская больница закупает 400 тонн жидкого кислорода

Поставщик будет обязан обеспечить больницу 400 тоннами жидкого кислорода.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Покровская больница в Санкт-Петербурге 11 ноября нашла поставщика, который будет обеспечивать учреждение жидким кислородом в 2022 году. Такая информация появилась на официальном портале государственных закупок.
- Контакт заключат не позднее 31 декабря. Поставщик будет обязан обеспечить больницу 400 тоннами жидкого кислорода чистотой не менее 99,5 процента. Посторонних примесей быть не должно, - сообщается в документе, опубликованном на сайте госзакупок.
Стоимость контракта оценили почти в 9,7 миллиона рублей.
Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что жидкий кислород также закупает Александровская больница. Там также действует коронавирусный стационар на 550 мест.