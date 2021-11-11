Активисты Петербурга просят полпреда спасти исторический дом на Бакунина

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В Петербурге активисты просят полпреда спасти исторический дом на улице Бакунина, 33. Таким образом жильцы района пытаются остановить снос здание и строительство нового ЖК. Сначала они ходили в суд и заказывали независимую экспертизу, чтобы доказать, что дом имеет историческую цену. Но судья не согласился с доводами.

- Друзья, борьба продолжается! Сегодня мы передали обращение полпреду Президента насчет беспредела на Бакунина 33, - рассказали активисты в своей группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "Вконтакте".

Активисты уверены, что застройщик собираются уничтожить здания, которые были построены до 1917 года. Иск рассматривал Куйбышевский районный суд. Скоро общественники подадут жалобу в прокуратуру.