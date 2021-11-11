Полицейские спасли мужчину от суицида на мосту Александра Невского в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге полицейские спасли мужчину от суицида на мосту Александра Невского. Все произошло в четверг, 11 ноября, около 16:00. Очевидец заметил, что через ограждение переправы перелез прохожий, не стал медлить и сразу позвонил в спецслужбы за помощью. Стражи порядка среагировали очень оперативно – подхватили мужчину под руки и перетащили на тротуар.

- Сотрудники полиции Смирнов А.А. и Бадмаев В.А. незамедлительно прибыли на место произошедшего и спасли 33-летнего мужчину, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что мужчину передали медработникам. Об его дальнейшей судьбе не сообщается.