Музей ретро-автомобилей в Петербурге распродает редкие экспонаты

Автотранспорт был полностью отреставрирован.

Музей ретро-автомобилей Retro Car Show в Петербурге начал распродавать свои экспонаты. На странице портала «Авито» появилось объявление о продаже двухдверной раритетной модели BMW 321. Автомобиль сошел с конвейера ещё в 37-ом году. Автотранспорт был полностью отреставрирован.

- Продаётся BMW -321, 1937г.в. Двигатель, кузов, салон в идеальном состоянии, после полной реставрации. Документы в порядке. Посмотреть можно в музее, - заявляет продавец.

За автомобиль продавец просит не много не мало, а 5,5 миллионов рублей. Но как он указал в объявлении, возможен небольшой торг.