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Звезды11 ноября 2021 20:27

Посетитель Эрмитажа попытался украсть картину с виртуальной выставки музея

Шалость успели предотвратить администраторы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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С виртуальной выставки Эрмитажа чуть не украли цифровую копию картины. Фото: instagram.com/hermitage20_21

С виртуальной выставки Эрмитажа чуть не украли цифровую копию картины. Фото: instagram.com/hermitage20_21

С виртуальной выставки Эрмитажа чуть не вынесли цифровую копию картины. Об этом необычном инциденте поспешили сообщить в Instagram-аккаунте отдела современного искусства музея. Да, 10 ноября Эрмитаж преподнес сюрприз – открыл первую виртуальную выставку, куда могли заходить пользователи Сети, создав себе аватар. Но шалость не состоялась.

- Один из гостей пытался унести картину, но наши коллеги вовремя предотвратили инцидент и установили экспонат на место, - рассказали сотрудники Эрмитажа.

Побывать в виртуальном пространстве музея можно и сейчас, через сайт проекта – celestialhermitage.ru.