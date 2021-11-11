Посетитель Эрмитажа попытался украсть картину с виртуальной выставки музея

С виртуальной выставки Эрмитажа чуть не украли цифровую копию картины. Фото: instagram.com/hermitage20_21

С виртуальной выставки Эрмитажа чуть не вынесли цифровую копию картины. Об этом необычном инциденте поспешили сообщить в Instagram-аккаунте отдела современного искусства музея. Да, 10 ноября Эрмитаж преподнес сюрприз – открыл первую виртуальную выставку, куда могли заходить пользователи Сети, создав себе аватар. Но шалость не состоялась.

- Один из гостей пытался унести картину, но наши коллеги вовремя предотвратили инцидент и установили экспонат на место, - рассказали сотрудники Эрмитажа.

Побывать в виртуальном пространстве музея можно и сейчас, через сайт проекта – celestialhermitage.ru.