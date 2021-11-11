Астроном определил, что за яркое небесное тело упало в Петербурге

"КП-Петербург" узнала, что за небесное тело упало возле Петербурга и Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

Старший научный сотрудник лаборатории астрометрии и звездной астрономии при Пулковской обсерватории Максим Ховричев в разговоре с «Комсомолкой» предположил, что за небесное тело упало вечером 11 ноября возле Петербурга и Ленобласти. Напомним, жители Северной столицы и 47-го региона в промежутке от 17:30 до 17:40 видели нечто светящееся сверху. В Карелии и вовсе все сопровождалось грохотом.

В Карелии небо на секунду озарилось светом. Фото: СОЦСЕТИ

- Это был болид (яркий метеор – Прим.Ред.). Может даже это закончилось падением метеорита. Такие яркие болиды, да еще и с грохотом, не особенно часто у нас падают. Несколько лет назад у соседей в Финляндии тоже было такое шоу, - высказал мнение астроном.

Добавим, что горожане до сих пор гадают, куда именно свалилось небесное тело. Предположительно, это район Ладоги.