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Общество11 ноября 2021 20:56

Астроном определил, что за яркое небесное тело упало в Петербурге

Возможно, что все закончилось падением метеорита, поскольку в Карелии падение сопровождалось громкими звуками
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"КП-Петербург" узнала, что за небесное тело упало возле Петербурга и Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

"КП-Петербург" узнала, что за небесное тело упало возле Петербурга и Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

Старший научный сотрудник лаборатории астрометрии и звездной астрономии при Пулковской обсерватории Максим Ховричев в разговоре с «Комсомолкой» предположил, что за небесное тело упало вечером 11 ноября возле Петербурга и Ленобласти. Напомним, жители Северной столицы и 47-го региона в промежутке от 17:30 до 17:40 видели нечто светящееся сверху. В Карелии и вовсе все сопровождалось грохотом.

В Карелии небо на секунду озарилось светом. Фото: СОЦСЕТИ

В Карелии небо на секунду озарилось светом. Фото: СОЦСЕТИ

- Это был болид (яркий метеор – Прим.Ред.). Может даже это закончилось падением метеорита. Такие яркие болиды, да еще и с грохотом, не особенно часто у нас падают. Несколько лет назад у соседей в Финляндии тоже было такое шоу, - высказал мнение астроном.

Добавим, что горожане до сих пор гадают, куда именно свалилось небесное тело. Предположительно, это район Ладоги.