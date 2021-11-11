Прощание с погибшим в Петербурге полковником СОБРа состоится в субботу, 13 ноября

"КП-Петербург" узнала, когда состоится церемония прощания с погибшим сотрудником СОБРа Евгением Захаровым. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Стало известно, что церемония прощания с сотрудником СОБРа Евгением Захаровым состоится в субботу, 11 ноября. Напомним, офицер погиб при исполнении служебного долга в Петербурге, пытаясь остановить подозреваемого в мошенничестве. Однако злоумышленник, находившийся в фургоне, скрылся с места от стражей порядка и задавил насмерть Захарова, преградившего ему путь. Мужчину уже нашли и отправили в СИЗО вместе с подельниками.

- Прощание с Захаровым Евгением Михайловичем будет проходить в Петербурге, ДК МВД, на улице Харьковской д.9, в субботу, 13 ноября, с 10:00 до 11:00. Отпевание состоится в 12:00 на Серафимовском кладбище, - сообщил «КП-Петербург» источник.

Добавим, что у полковника остались трое детей и супруга. Губернатор Петербурга уже пообещал финансово помочь семье, в том числе улучшить им жилищные условия.