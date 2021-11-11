Рабочий погиб при ремонте лифта в многоэтажке в Невском районе Петербурга

В Петербурге погиб рабочий при ремонте лифта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рабочий погиб во время ремонта лифта в одной из многоэтажек в Невском районе Петербурга. Мужчина получил смертельные травмы, спасти его не удалось. Обстоятельства его гибели выясняются. На месте работают следователи. По информации «КП-Петербург», в доме на улице Коллонтай проходили плановые работы по замене лифтового оборудования, но произошел несчастный случай.

По факту происшествия СК проводит проверку.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.