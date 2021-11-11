Петербург получит еще 2 млрд рублей на лечение больных коронавирусом по ОМС

В Петербург направили еще 2 млрд рублей из федерального бюджета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургу выделили дополнительные два миллиарда рублей на оказание медицинской помощи по полису ОМС, в том числе больным с коронавирусом и подозрением на инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Итого федеральное финансирование выросло до 6,6 млрд рублей. Часть средств уже распределили между ковидными стационарами.

- В целях исполнения поручения президента России дополнительным соглашением для Санкт-Петербурга предусматривается увеличение первоначального объема федерального финансирования с 4 524 431 800 рублей до 6 607 717 200 рублей, - передает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Тем временем горожане активно вакцинируются от коронавируса. В минувшую среду число привитых за сутки выросло до 29 тысяч.