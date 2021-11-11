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Здоровье11 ноября 2021 23:03

Роспотребнадзор обязал комздрав увеличить охват вакцинации пенсионеров в Петербурге

Главный санитарный врач Северной столицы внесла коррективы в недавнее постановление об обязательной вакцинации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургский Роспотребнадзор обязал городской комитет по здравоохранению принять дополнительные меры по охвату вакцинацией жителей Северной столицы старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства. Главный санврач города Наталья Башкетова внесла ряд коррективов в постановление об обязательной вакцинации в Петербурге. Напомним, прививаться обязали пенсионеров, лиц с хроническими заболеваниями, а также студентов, желающих пройти практику вне стен вуза или колледжа, и сотрудников предприятий из сфер транспорта, строительства и промышленности.

Изменения в документе Роспотребнадзора касаются только работы комздрава. Комитет обязали организовать выезда прививочных бригад в трудовые коллективы, обеспечить достоверный учет вакцинированных лиц, определить потребность в вакцине, прививочных пунктах и медиков. В общем, сделать все для обеспечения постановления об обязательной вакцинации.

- Отчитываться в управление Роспотребнадзора по Петербургу о ходе вакцинирования контингентов населения необходимо еженедельно по вторникам до 17:00 за отчетную неделю, - уточняется в документе.

Тем временем в Петербурге и так растут темпы вакцинации. В среду, 11 ноября, привились более 29 тысячи человек.