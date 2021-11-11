Фанаты устроили драку на матче России с Кипром в Петербурге

Фанаты устроили драку на матче Россия-Кипр в Петербурге. Фото: Владимир Колос / t.me/kolos_vladimir

Фанаты устроили драку на матче России с Кипром, который прошел вечером 11 ноября в Петербурге. Команда Валерия Карпина разгромила гостей со счетом 6:0, однако лишилась поддержки активного сектора болельщиков. Как пишет журналист Владимир Колос в своем Telegram-канале, потасовка началась с кричалки, где присутствовала обсценная лексика. Стюарды и охрана смогли растащить хулиганов.

- Кричалка «А ну-ка, давай-ка, у****** (уходи – Прим.Ред.) отсюда» пошла из-за того, что часть зрителей на трибуне молчала. Ну и дальше слово за слово. Если в двух словах, так и было, - пишет петербургский журналист с трибун «Газпром Арены».

В итоге фанаты демонстративно ушли с виража. Фото: Владимир Колос / t.me/kolos_vladimir

В итоге в начале второго тайма активный сектор болельщиков покинул стадион в знак протеста. К слову, обычно данную кричалку произносили персональные хейтеры Артема Дзюбы на матчах «Зенита». Судя по прошлым потасовкам на стадионе в Петербурге, виновникам грозит штраф и отлучение от посещения спортивных мероприятий сроком более чем на полгода.