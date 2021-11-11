Зоозащитники ищут хозяина собаки из Польши, спасенной с необитаемого острова в Петербурге

Зоозащитники продолжают искать хозяина собаки с необитаемого острова в Петербурге. Фото: предоставлено "КП" / YouTube-канал "urbanturizm"

Зоозащитники продолжают искать хозяина собаки, спасенной с необитаемого острова в Петербурге. Напомним, песик провел несколько месяцев в заточении на клочке земли возле порта и Канонерки. К счастью, лохматого Робинзона Крузо заметил рыбак, который организовал спасение животного. Девочку назвали Найда. Она одичала, но новая хозяйка пытается вернуть ее к жизни едой, теплом, добром и общением.

Служба спасения животных «Легион» тем временем выяснила, что собачка чипирована и родом из Польши. Остается загадкой, специально ли ее выбросили с корабля возле острова, или же она сама случайно упала в воду.

- Нашли собаку перед праздниками, поэтому отправлять обращение в посольство Польши сразу же не имело смысла. Плюс были объявлены нерабочие дни. В связи с этим обращение направили не так давно. Ждем ответа, пока не поступал. Сами очень переживаем, надеемся, что хозяин все-таки ищет свою потеряшку, - рассказала волонтер «Легиона» Ирина в разговоре с «КП-Петербург».