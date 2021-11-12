МЧС предупреждает о сильном ветре утром 12 ноября в Ленобласти

МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за сильного ветра в пятницу, 12 ноября, в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС предупредило о сильном ветре утром 12 ноября в Ленобласти. По информации спасателей, стихия будет набирать обороты в юго-западных районах 47-го региона.

- Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с 05:00-08:00 пятницы, 12 ноября, на юго-западе области местами ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15 м/с. В связи с этим повышается вероятность ДТП, а также возникновений происшествий на акваториях и повреждений на ЛЭП, линиях связи и объектов транспорта и жилфонда, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

К слову, в пятницу в Ленобласти температура будет падать до +1 градуса и повышаться до +6. И такая картина и ночью, и днем. Синоптики обещают умеренные дожди с мокрым снегом. В некоторых районах даже обещают прояснения на небе.