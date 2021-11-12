СК возбудил уголовное дело из-за «звериного» воспитания четырех детей в Ленобласти

СК возбудил уголовное дело за халатность органов опеки в деревне Горбунки в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

СК возбудил уголовное дело по факту халатности органов опеки, которые не уследили за 22-летней горе-матерью из деревни Горбунки, что находится в Ломоносовском районе Ленобласти. Историю неблагополучной семьи обсудили на одной из программ федерального телеканала. В грязной муниципальной квартире в деревне проживает 10 человек. Среди них молодая мать четверых детей.

Как выяснили следователи, выехавшие на место, 7-летний сына женщины не приняли в школу, двое других детей, 5 и 2 лет, не посещают детский сад. Сама мать является безработной, постоянно пьет, не оформляет свидетельства о рождении своим чадам и наплевательски к ним относится. При этом в семье подрастает четвертый ребенок, 11-месячный малыш.

- Должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района не надлежаще исполнили свои обязанности, а именно не предприняли меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следкома. По части первой уголовной статьи за халатность виновным грозит в худшем случае арест на срок до трех месяцев.