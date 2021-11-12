Последние новости в Санкт-Петербурге на 12 ноября 2021 года: Неопознанный объект на небе и прогнозы снегопада

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 12 ноября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 12 ноября 2021 года. Жители Северной столицы из разных районов заметили на небе яркую вспышку и падающий вслед за этим неопознанный объект. В Карелии даже слышали грохот от этого нечто. Как позже выяснила «Комсомолка» при помощи астрономов Пулковской обсерватории, падающим небесным телом мог оказаться метеор, а точнее его более яркая версия – болид. Место падения сейчас уточняют.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз того, когда в городе будет настоящий снегопад. Ждать белоснежные осадки в крупном размере можно не раньше 20 ноября. В области они могут быть намного раньше, но из-за теплой погоды все оперативно растает. А вот про декабрь синоптик говорить пока отказывается – по его мнению, долгосрочные прогнозы сродни шарлатанству.

«Комсомолка» узнала о результатах третьей экспертизы по расчлененному телу рэпера Энди Картрайта. Согласно выводам судмедэксперта, музыканта могли резать… когда он был еще живой, либо спустя 10-20 минут после смерти. Кроме этого специалист сделал вывод о том, что причиной смерти рэпера стала гипоксия. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал коллег из Петербурга срочно доложить ему о всех деталях расследования резонансного дела.