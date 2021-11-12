Водитель каршеринга "прекратил аренду" на Крестовском острове. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 12 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. По традиции, не можем не упомянуть про каршеринг – автомобиль одного из популярных сервисов аренды обнаружили лежащим на крыше на проспекте Динамо на Крестовском острове. Машина снесла забор и перевернулась. Водителя на месте не было.

На юго-западе города в районе Балтийской жемчужины неадекватный водитель седана влетел в припаркованное авто раритетной марки и скрылся с места, оставив на память кусок оторванного бампера. Злоумышленника разыскивают полицейские.

Ночью на Дворцовой площади наступил блэкаут. В сердце города внезапно отключили свет. Причины этого пока не уточняются. «Комсомолка» направила запрос в «Ленсвет».

Наконец, не можем упомянуть и вечернее событие, но все-таки произошедшее в темное время суток. В разных районах Петербурга очевидцы заметили падающее небесное тело, которое вспыхнуло ярким светом. «КП» поговорила с астрономом из Пулковской обсерватории и выяснила, что этот объект не что иное, как болид.