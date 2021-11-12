Три машины горели во дворе дома на Типанова в Петербурге в ночь на 12 ноября

Автомобили загорелись во дворе на улице Типанова в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Серьезный пожар произошел во дворе в Московском районе Санкт-Петербурга. В ночь на 12 ноября 2021 года загорелся автомобиль "Ниссан" у дома 7 по улице Типанова, вслед огонь начал затрагивать и стоящие рядом авто. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Сообщение на пульт экстренной службы поступило в 00:16 часов. На место незамедлительно выехала бригада спасателей, - рассказали в пресс-службе.

Оказалось, что во дворе дома буквально полыхает "Ниссан". Спасатели за 20 минут потушили огонь. Но за это время в легковом автомобиле "Ниссан" сгорели сгораемые части, частично пострадали два рядом стоящих автомобиля "Пежо" и "Хендай".

Местные жители подозревают, что это мог быть поджог. Однако официально причина возгорания пока не установлена. Пострадавших в результате пожара нет.