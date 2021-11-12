Теплая и дождливая погода будет в Петербурге 12 ноября

Тепло и дождливо будет в Петербурге 12 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Неожиданный период тепла с периодическими дождями продолжится в Санкт-Петербурге. В пятницу, 12 ноября 2021 года, в городе ожидается отличная погода, сопровождаемая небольшими дождями. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Зима не спешит в Северную столицу. Вот и сегодня, 12 ноября, синоптическая ситуация будет определяться периферией циклона, уходящего в центральную часть Европейской России. Он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду, местами пройдут кратковременные дожди, - рассказал синоптик.

В среднем температура воздуха в Петербурге окажется на 3-4 градуса выше нормы. Днем в городе до плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области от 2 до 7 градусов выше нуля.

Ветер в городе будет северо-западный, порывистый до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вверх до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.