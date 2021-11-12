Дамбу Петербурга частично закрыли из-за подъема воды в Неве

Из-за подъема воды в Неве в Петербурге частично закрыли дамбу / Фото: Инстаграм КЗС

В Санкт-Петербурге дирекция дамбы приняла решение закрыть створки защитного сооружения. Это произошло в ночь на пятницу, 12 ноября 2021 года, из-за того, что уровень воды в Неве поднялся. Об этом рассказали в пресс-службе дамбы.

- В связи с прогнозом подъема уровня воды в устье реки Невы до значений близких к критическим, принято решение о частичном задействовании комплекса защитных сооружений, - пояснили в КЗС.

Судопропускное сооружение С-2, а также затворы всех шести водопропускных сооружений были закрыты в 02:50 часов. При этом Кронштадтский корабельный фарватер свободен для судов. Также закрытие дамбы никак не повлияло на движение по скоростной магистрали.

Добавим, что уровень воды в Неве значительно начал подниматься к утру и в 8:30 составил 110 сантиметров.