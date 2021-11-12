Дворцовая площадь в Петербурге осталась без освещения

Дворцовая площадь погрузилась во тьму в ночь на 12 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В историческом центре Санкт-Петербурга в ночь на 12 ноября 2021 года пропало освещение. Дворцовая площадь вся погрузилась во тьму из-за того, чтобы были отключены фонари у Зимнего дворца, Александровской колонны и здания Главного штаба. Об этом пишут "Невские новости". Однако, как оказалось, беспокоиться горожанам не о чем.

- Как пояснили в "Ленсвете", временное отключение освещение не был технологическим нарушением. Свет отключали по плану, - пишет издание.

Свет на Дворцовой площади отключали в связи с созданием новой мультимедийной программы в Северной столицы. Ночью были отключены фонари на Певческом мосту и на Большой Морской улице.

К утру все освещение в центре города восстановилось. Планируются ли новые отключения в ближайшее время, пока неизвестно.