Двух человек задержали по подозрению в зверском убийстве пенсионерки в Ленобласти

В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве пенсионерки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области следственный комитет раскрыл зверское убийство 68-летней пенсионерки, жительницы Бокситогорска. В ходе следствия были задержаны двое подозреваемых, 22-летний парень и 31-летняя женщина. Об этом рассказали в комитете 12 ноября 2021 года.

- 17 августа в квартире дома по Социалистической улице был обнаружен труп 68-летней женщины. По горячим следам убийцу задержать не удалось. Однако следователи продолжили скрупулезную работу, - рассказали в ведомстве.

Спустя несколько месяцев были задержаны двое подозреваемых, ранее не судимые местные жители.

Выяснилось, что они хотели ограбить пенсионерку, пробрались к ней в квартиру и стали угрожать, требуя деньги. Та отказала. Тогда парень несколько раз ударил женщину по голове, три раза ударил ножом в шею, после чего задушил ее.

На данный момент подозреваемые задержаны и находятся под следствие. Назначены судебные экспертизы.