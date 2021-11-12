Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 ноября 2021 10:46

Водители устроили поножовщину с перестрелкой из-за конфликта на дороге в Петербурге

Одного из них увезли в больницу с огнестрельным ранением, а второго забрали в полицию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полиция задержала стрелявшего водителя после драки с оппонентом.

Полиция задержала стрелявшего водителя после драки с оппонентом.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

37-летний автомобилист серьезно пострадал в драке с другим водителем в Невском районе Петербурга. Конфликт возник вечером 11 ноября на проспекте Александровской Фермы. Первый мужчина брызнул в оппонента из перцового баллончика, достал нож, стукнув им по стеклу машины неприятеля, и полез в драку. Но тот оказался вооружен еще лучше.

- 29-летний водитель «Опеля» достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в нападавшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Первый мужчина получил ранение в грудь и ударился головой об асфальт при падении. Пострадавшего отвезли в больницу на машине скорой помощи, а стрелявшего задержала полиция.

С места происшествия были изъяты семь гильз, 40 патронов, четыре магазина к пистолету и карабин «Сайга». Сейчас по факту происшествия идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.