Дамбу Петербурга снова открыли утром 12 ноября

Дамбу Петербурга снова открыли Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дирекция защитных сооружений Санкт-Петербурга сообщила о том, что погода в городе улучшилась и дамбу снова открыли. Створы начали постепенно открывать в 8 часов утра 12 ноября 2021 года.

- При благоприятном прогнозе и понижении уровня воды с Финской стороны защитных дамб, затворы комплекса защитных сооружений начали движение на открытие. Движение по скоростной автомагистрали КЗС осуществляется в штатном режиме, - рассказала дирекция дамбы.

Полностью своры защитного сооружения были открыты в 9:45 часов.

Напомним, что дамба была частично закрыта в ночь на 12 ноября из-за подъема уровня воды в устье Невы. В 8:30 часов утра уровень воды в реке был на 110 сантиметров выше ординара.