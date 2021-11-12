Жителя Петербурга расстреляли на автобусной остановке у Большеохтинского кладбища

Полиция ищет хулигана с травматическим пистолетом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Красногвардейского района Петербурга ищет преступника, который из травматического пистолета расстрелял пассажира на остановке общественного транспорта. Все произошло днем 11 ноября у Большеохтинского кладбища.

- Около 16 часов у дома 10 по Партизанской улице неизвестный мужчина во время внезапной ссоры произвел несколько выстрелов в 49-летнего потерпевшего и с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Теплая одежда, в которую уже переоделись горожане, спасла пострадавшего мужчину от серьезных травм и он сам смог добраться до больницы. Там ему оказали помощь и госпитализировали.

Позднее информация о ЧП поступила в полицию. Сейчас стрелявшего ищут, решается вопрос о воз0буждении уголовного дела.