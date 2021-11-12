Суд Петербурга наказал мужчину за использование бенгальского тигренка для фотосессий

Суд оштрафовал мужчину за использование тигрёнка для фотосессий Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд наказал мужчину, который незаконно использовал тигренка для фотосессий. Малыша бенгальского тигра белого цвета мужчина водил в районе улицы Новые Заводы, когда его заметили сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом 12 ноября 2021 года рассказали в пресс-службе судов города.

- На вопрос: "Что вы здесь делаете", мужчина ответил: "Тигренка выгуливаю", после чего поспешил убежать вместе с животным, - рассказали в пресс-службе.

Началась проверка и выяснилось, что тигренок был забран из ялтинского зоопарка "Сказка", когда ему был всего месяц. Сейчас хищнику семь месяцев. При этом, документы у мужчины были на взрослого тигра, а у самого него удостоверение сотрудника Московского цирка Никулина.

Мужчина с лета использовал малыша для фотосессий. Однако подобный "заработок", а также содержание в домашних условиях тигра - незаконно.

Суд назначил мужчине штраф в 3 тысячи рублей, а также потребовал конфисковать тигра.