Новую развязку для ШМСД построят на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы

Новая развязка ШМСД появится на пересечении Лиговского и Воздухоплавательной. Фото: Яндекс.Карты.

Новая развязка для Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) будет построена на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Заявку на разработку проектной документации на сайте госзакупок опубликовал «Западный скоростной диаметр», который является одним из концессионеров проекта ШМСД.

- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Транспортная развязка на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы» с сопровождением разработанной проектной документации в государственной экспертизе, - говорится в тексте заявки.

Сумма, которую ЗСД готов заплатить подрядчику, составляет 291 миллион рублей. Но она может снизиться в ходе торгов на понижение.

Согласно документации, новая развязки должна обеспечить связь Витебского проспекта с Обводным каналом и возможностью заезда на ШМСД и съезда с него.

Проект разработать должны за девять месяцев, сроков строительства развязки пока нет.