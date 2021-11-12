Мужчина застрелил жену и пытался покончить жизнь самоубийством в Ленобласти

В Ленобласти мужчина застрелил жену и пытался покончить жизнь самоубийством Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области произошла серьезная семейная трагедия. Вечером 11 ноября 2021 года 49-летний мужчина позвонил своей знакомой и сообщил, что он находится в коттеджном поселке "Родные просторы" в деревне Хапо-Ое. Также он сказал, что его и его жены больше не будет и попросил побыстрее приехать. Испуганная женщина сразу же позвонила в полицию.

- Прибыв на месте, полиция обнаружила автомобиль, в котором находился труп 45-летней женщины, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что между супругами в автомобиле произошла ссора. Мужчина ударил жену в грудь ножом, после чего выстрелил из травматического пистолета "ОСА" в живой и висок женщины, от чего та скончалась. Сам он попытался покончить жизнь самоубийством, но выжил.

Подозреваемого в сопровождении полиции госпитализировали в больницу. На данный момент проводится расследование и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.