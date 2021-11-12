В центре Петербурга отреставрируют усадьбу Давыдова

Усадьбу Давыдова в центре Петербурга отреставрируют Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются приступить к реставрации особняка, входящего в состав усадьбы Давыдова. Здание является объектом культурного наследия, поэтому перед его ремонтом требуется обследование дома и разработка всей проектной документации. Конкурс на поиск подрядчика появился на портале госзаказов 12 ноября 2021 года.

- Требуется выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Особняк с примыкающими дворовыми флигелями» в составе выявленного объекта культурного наследия «Усадьба В.П. Давыдова» , - говорится в документации.

В самом здании располагается стоматологическая поликлиника, которая и выступила заказчиком. На разработку проекта будет выделено почти 2,5 миллиона рублей.

План должен содержать полный уровень исследования и проектных решений, гарантирующих сохранность здания.