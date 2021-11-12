Имя главы Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова пропало с сайта Смольного

Руководителем Управления числится Светлана Гусева. Фото: gov.spb.ru

В руководстве Управления социального питания Петербурга судя по всему произошли перемены. Имя действующего пока главы ведомства Алексея Барабанщикова пропало с сайта Смольного, а вместо него первой в списке руководителей показана его бывший заместитель Светлана Гусева.

Вероятно, именно она будет главой Управления в случае отставки или увольнения Барабанщикова. Официальных заявлении в городской администрации пока не сделано.

Известно, что несколько дней назад в офисы Управления соцпитания приходили следователи, которые изучали документы и, в основном, контракты на оказание услуг питания школам Петербурга. Вероятно, уход Барабанщикова со своего поста может быть связан с интересом правоохранительных органов.