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Общество12 ноября 2021 12:50

Имя главы Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова пропало с сайта Смольного

Выполнять обязанности руководителя назначена его заместитель Светлана Гусева
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Руководителем Управления числится Светлана Гусева. Фото: gov.spb.ru

Руководителем Управления числится Светлана Гусева. Фото: gov.spb.ru

В руководстве Управления социального питания Петербурга судя по всему произошли перемены. Имя действующего пока главы ведомства Алексея Барабанщикова пропало с сайта Смольного, а вместо него первой в списке руководителей показана его бывший заместитель Светлана Гусева.

Вероятно, именно она будет главой Управления в случае отставки или увольнения Барабанщикова. Официальных заявлении в городской администрации пока не сделано.

Известно, что несколько дней назад в офисы Управления соцпитания приходили следователи, которые изучали документы и, в основном, контракты на оказание услуг питания школам Петербурга. Вероятно, уход Барабанщикова со своего поста может быть связан с интересом правоохранительных органов.