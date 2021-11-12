Новый корпус больницы Святого Георгия в Петербурге ввели в эксплуатацию

Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия в Петербурге введен в эксплуатацию в рекордные сроки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в кратчайшие сроки ввели в эксплуатацию новый корпус больницы Святого Георгия. Об этом 12 ноября 2021 года сообщили в Смольном. Здание заложили в феврале текущего года и построили всего за девять месяцев.

- Стены нового корпуса сделаны из модульной конструкции и выполнены из металлического теплого профиля, заполненного утеплителем с гипсовыми строительными плитами внутри, отделочным слоем и керамическим вентилируемым фасадом снаружи, - рассказали в городской администрации.

При строительстве корпуса использовались наработки и опыт, полученный при возведении лечебно-диагностического корпуса Госпиталя для ветеранов войн.

Новый корпус больницы рассчитан на 305 мест. При необходимости число коек можно увеличить до 381. В стационаре имеются отделения хирургии, неврологии, реанимации, терапии и диагностики.