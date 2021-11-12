Три новых проекта появятся в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург»

Новые предприятия откроются с Особой экономической зоне Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Три новых проекта с общей суммой инвестиций в три миллиарда рублей одобрил экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Кроме того, согласована корректировка документации действующего резидента - ЗАО «Биокад», а именно увеличение арендуемого земельного участка медицинского производства.

- Экспертный совет ОЭЗ «Санкт-Петербург» одобрил три новых проекта с объемом инвестиций около 3,1 млрд рублей. ООО «НИЦ СПб-ТЕСТ» намерено создать центр испытаний и сертификации инновационной отечественной и импортной продукции. Лаборатория центра будет выполнять работы по заказам торговых сетей, самих производителей, а также АНО «Российская система качества», - сообщает пресс-служба ОЭЗ «Санкт-Петербург».

На создание центра потратят 350 миллионов рублей, здесь появятся 100 новых рабочих мест.

Научно-производственный комплекс по разработке и производству биоразлагаемых и вторично перерабатываемых материалов для пищевой и фармацевтической отраслей обеспечит работой 343 человека, сложения превысят 1,3 миллиарда.

Третьим стал промышленный центр внедрения прогрессивных технических и конструкторских разработок за 1,35 млрд рублей. Это еще плюс 233 новых рабочих места.