Бюджет фонда ОМС Ленобласти вырастет на 6 процентов в 2022 году

Финансирование бюджетных учреждений здравоохранения в Ленобласти вырастет до 1,16 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Ленинградской области составит 31 058 000 000 рублей. Таким образом рост по сравнению с нынешним показателем составит 6,3 процента.

- Увеличение бюджета также запланировано на плановый период 2023 и 2024 годов. Это 4,6 и 5 процентов соответственно. В денежном эквиваленте суммы составят 32 и 34 миллиарда рублей, - рассказал руководитель территориального фонда ОМС Ленобласти Александр Алексеев.

По его словам, необходимость увеличения финансирования в первую очередь обусловлена пандемией коронавируса.

- Финансирование бюджетных учреждений здравоохранения вырастет с 1,1 миллиарда до 1,16, - отметил Алексеев.

Он добавил, что 1 206 000 0000 рублей, которые поступят в бюджет фонда, составит федеральная поддержка, а 1 282 000 000 - областная.