390 пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в Петербурге

Еще 390 человек с ковидом госпитализированы в больницы в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге немного снизилась суточная госпитализация больных коронавирусом. По данным Смольного на 12 ноября 2021 года за последние сутки в больницы попали менее 400 человек. При этом ежедневный прирост новых заболевших начал снова расти.

- Накануне в больницы Петербурга были госпитализированы 390 человек, еще 508 выписаны, - рассказали в городской администрации.

Всего в Петербурге больных коронавирусом принимают в 18 больницах, где развернуто 9,5 тысяч мест. Из них на данный момент заняты 7,7 тысяч коек. Среди тяжело больных 707 человек, которые находятся в отделениях реанимации. Еще 363 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, 372 пациента лечатся во временном госпитале к "Ленэкспо", а 587 человек проходят лечение в пансионате "Заря". Также в домашних условиях переносят болезнь еще более 40,7 тысяч человек.