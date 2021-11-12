По данным полиции, пенсионерку в Ленобласти убили кастрюлей и шнуром от пылесоса

Полиция нашла убийц пенсионерки из Бокситогорска. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция раскрыла жуткие подробности жестокого убийства пенсионерки их Бокситогорского района Ленобласти. Тело 68-летней женщины было найдено в ее квартире еще 17 августа, оперативникам сразу стало понятно, что это – убийство.

- По данным следствия, преступник дождался, пока женщина откроет дверь ключом, после чего втолкнул ее в квартиру и начал требовать денег. После чего семь раз ударил потерпевшую кастрюлей по голове. Далее злоумышленник схватил кухонный нож и нанес несколько ударов в область шеи, затем задушил ее проводом от пылесоса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Тогда подозреваемым удалось скрыться, но 11 ноября полицейские задержали двух жителей Бокситорска – 22-летнего мужчину и его 31-летнюю спутницу.

Сейчас пара находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время им изберут меру пресечения до суда. Обоим грозят длительные тюремные сроки.