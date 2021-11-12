Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 ноября 2021 13:54

По данным полиции, пенсионерку в Ленобласти убили кастрюлей и шнуром от пылесоса

Кроме того один из преступников нанес женщине несколько ударов ножом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция нашла убийц пенсионерки из Бокситогорска.

Полиция нашла убийц пенсионерки из Бокситогорска.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция раскрыла жуткие подробности жестокого убийства пенсионерки их Бокситогорского района Ленобласти. Тело 68-летней женщины было найдено в ее квартире еще 17 августа, оперативникам сразу стало понятно, что это – убийство.

- По данным следствия, преступник дождался, пока женщина откроет дверь ключом, после чего втолкнул ее в квартиру и начал требовать денег. После чего семь раз ударил потерпевшую кастрюлей по голове. Далее злоумышленник схватил кухонный нож и нанес несколько ударов в область шеи, затем задушил ее проводом от пылесоса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Тогда подозреваемым удалось скрыться, но 11 ноября полицейские задержали двух жителей Бокситорска – 22-летнего мужчину и его 31-летнюю спутницу.

Сейчас пара находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время им изберут меру пресечения до суда. Обоим грозят длительные тюремные сроки.