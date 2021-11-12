Четырех человек задержали за мошенничество в отношении пенсионерки в Ленобласти

В Тихвинском районе задержаны четыре человека, подозреваемые в мошенничестве в отношении пенсионерки Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области полиция задержала компанию молодых людей, подозреваемых в мошенничестве. Об этом рассказали 12 ноября 2021 года в полиции. Днем 10 октября в отделение МВД по Тихвинскому району позвонила 70-летняя пенсионерка и рассказала, что ее обманули на крупную сумму денег.

- Женщина рассказала, что к ней в квартиру дома 16 по улице 1 Микрорайон города Тихвин пришли двое неизвестных, которые представились работниками водоснабжающей организации, и установили фильтр воды, за который потребовали 76 тысяч 400 рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Только когда "работники" ушли, пенсионерка поняла, что ее обманули и позвонила в полицию.

Спустя месяц в Тихвине задержали четверых подозреваемых. Ими оказались 24-летний житель Московской области, 23-летняя жительница Великого Новгорода, 25–летний житель Великого Новгорода и 26-летний петербуржец.

На данный момент полиция проводит расследование и выясняет, есть ли на их счету другие аналогичные преступления.