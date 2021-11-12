Иностранцам, привитым "Спутником V", могут разрешить посещать музеи в Петербурге

В Петербурге могут начать пускать в музеи туристов, привитых "Спутником" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала пандемии в Санкт-Петербурге, как и во многих странах мира, сильно упал туристический поток. На данный момент комитет по развитию туризма города активно прорабатывает вопросы, как оптимизировать все моменты, чтобы туристы из-за границы все же смогли посещать Северную столицу. В частности, туристам из-за границы могут разрешить посещать музеи, если они привиты вакциной "Спутник V".

- Мы хотим разрешить тем кто привит "Спутником" у себя в странах, а таких не мало, проходить в музей. Мы обсуждаем сейчас этот вопрос. Это сложно, у каждого свои документы, свои коды. Сейчас обсуждается, как это сделать правильно, - пояснил глава комитета Сергей Корнеев.

Также Корнеев отметил, что во время пандемии любой турист - это ценность. Так как город в целом пострадал очень сильно.

Кроме того, начались переговоры с лоукостерами, чтобы они начали летать напрямую в Петербург.